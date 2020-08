Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido al alto número de contagios de Covid-19 en México, el Consejo para la Comunicación lanzó la campaña «para el uso correcto del cubrebocas», que tendrá una duración de seis meses con el objetivo de evitar más pacientes con el virus.

En una videoconferencia, el presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos, explicó que la idea de la campaña es promover en la población el uso correcto del cubrebocas, normalizarlo, generar un hábito para así prevenir contagios de coronavirus, porque se estima que solo el 20% de los mexicanos lo usa de manera adecuada.

En ese sentido, recalcó que esta campaña surgió a partir de cuatro razones por las cuales los mexicanos no usan los cubrebocas: no saben sobre su importancia, no saben usarlo, hay falsa información sobre su uso y por cuestiones económicas no pueden adquirirlos.

Salvador Villalobos comentó que de acuerdo al Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), si 9 de cada 10 mexicanos usaran cubrebocas, los contagios de Covid-19 bajarían hasta 60%.

Resaltó que en esta campaña participan alrededor de 60 personalidades, entre artistas y deportistas, además de que se posicionará en televisión, radio, prensa, espectaculares, módulos de periódicos, pantallas electrónicas y otros medios alternos.

Se tendrá una donación de alrededor de 100 millones de pesos por diversos medios de comunicación para la difusión de la campaña.

Por: Josimar Lara/R