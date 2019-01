Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Al concluir el plazo legal establecido en la convocatoria, fueron 35 perfiles los que levantaron la mano para participar en el proceso de selección del fiscal general del estado, figura prevista para un periodo de nueve años.

Entre los postulantes hay ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia; incluso el actual titular de la dependencia; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; un diputado local con licencia, dos magistrados del Poder Judicial, así como notarios públicos, un activista social, y, académicos especializados en derecho.

El primero en registrarse fue Saúl Aguirre Hinojosa, quien en el 2014 se desempeñó como director general del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado; seguido por Dagoberto Padilla Sarmiento, ex jurídico de residuos sólidos en Morelia, durante la pasada administración independiente.

Numeralia:

35 aspirantes

4 mujeres

31 hombres

9 años dura el cargo

La primera mujer que se registró fue Dalia Campos Pineda, presidenta de la asociación civil Justicia y Equidad a tu Alcance; seguida por Eduardo Martínez Altamirano, ex directivo de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República; y, Víctor Manuel Andrade Tapia, quien ha representado al Partido Encuentro Social ante el Consejo Municipal Morelia del Instituto Electoral de Michoacán.

A la lista se sumaron Roberto Fuerte Serrano, ex director de la Policía Ministerial del estado; Miguel Ángel Arrellano Pulido, ex procurador de justicia en la administración de Lázaro Cárdenas Batel, y, actual notario público 165; Gonzalo López Chávez, subdelegado de Procedimientos Penales en la delegación de la Procuraduría General de la República en Puebla; Guillermo Valencia Reyes, activista social y ex presidente municipal de Tepalcatepec.

También se registraron, José Luís Jacinto Pulido, egresado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con ejercicio en un despacho propio; y, Ciro Jaimes Cienfuegos, ex subprocurador de Justicia regional en Lázaro Cárdenas y Morelia en el periodo de Leonel Godoy Rangel, quien llega arropado por la Asociación de Abogados Liberales y Democráticos de Michoacán.

Figuran, además, el doctor en derecho, José de Jesús Cázarez Ramírez, autor del libro Principios que Rigen el Proceso Penal Acusatorio; el maestro en Derecho, Alex Chávez Rojas; Gerardo Dueñas Bedolla, quien se registró como aspirantes independiente a la Presidencia de la República en el pasado proceso electoral, y, en el 2015 buscó la gubernatura del estado por el hoy extinto partido Humanista.

Se inscribió Alejandro Sánchez García, egresado en derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien según versiones periodísticas fue electo contralor municipal en Lázaro Cárdenas para el periodo 2018-2021.

A la lista de aspirantes se incorporó el actual procurador de Justicia, José Martín Godoy Castro, de origen jalisciense, cuyo arribo a la titularidad de la dependencia se remonta al 2014, cuando intervino el gobierno federal en la entidad a través de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que encabezaba Alfredo Castillo Cervantes. Se ha mantenido desde entonces pese a la transición de gobierno.

Participan, Víctor Serrato Lozano, quien dos veces ha ocupado la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Froilán León Martínez, miembro de la Asociación Michoacana de Profesionistas, Peritos y Profesionales “Líderes De México”; y, Rebeca Vega Vitela, que en el 2017 se postuló por una magistratura especializada en anticorrupción y responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM).

De igual forma, se registraron Víctor Barragán Benítez, magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cargo para el cual fue electo hasta el 28 de noviembre del 2022; el abogado, Juan Martínez Oregón, de quien no se encontraron mayores referencias; el ex procurador de Justicia y actual notario público número 166, Miguel García Hurtado; el también notario público número 123, Luis Carlos García Estefan; y, el ex comisionado de Atención a Víctimas, Salvador Ceja Barrera.

Antes de la conclusión del término legal, entregó su documentación, Ignacio Mendoza Jiménez, quien se ha desempeñado como titular del Registro Civil del estado y dos veces subprocurador de Justicia en la entidad en los gobiernos estatales perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy Rangel. Fue defensor de autodefensas detenidos en el 2014, entre ellos, José Manuel Mireles Valverde y Cemeí Verdía Zepeda.

Después de anunciar en redes sociales su solicitud de licencia a la diputación local, remitió sus documentos Adrián López Solís, ex secretario de Gobierno y coordinador de la campaña del actual titular del Ejecutivo del estado.

Hicieron lo propio, Félix López Rosales, director del Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”; el magistrado de la Cuarta Sala Penal, y ex procurador de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora; José de Jesús Ortiz Jiménez, quien desempeñó distintos cargos en el poder Judicial y en la Procuraduría General de Justicia de los estados de Colima y Michoacán, así como la General de la República. Fue secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes.

Aspiran al cargo, Alfredo Arreola Sánchez, evaluador de defensores públicos federales en materia penal del Instituto Federal de Defensoría Pública; y, Ruperto Lucatero Sánchez, quien ha laborado desde hace once años en la Procuraduría General de Justicia del Estado, con los cargos de Ministerio Público, director de Averiguaciones Previas, y, director de Carpetas de Investigación. Actualmente está de licencia.

Asimismo, se inscribió Arturo Rodríguez Barbosa, defensor público adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del estado.

En la recta final, arribó la solicitud del abogado litigante, Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez; María Guadalupe Morales Corona, directora de la Fiscalía Especializada en Violencia Famíliar; y, finalmente se presentó la ex comisaria de Morelia en la gestión pasada, Isabel Maldonado Sánchez.

En proceso la Ley Orgánica La diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la comisión parlamentaria de Justicia, informó que de manera paralela trabajarán el proceso de dictaminación de las tres iniciativas presentadas por el PRD, Morena y el PRI, para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Proceso de selección

Es preciso destacar que una vez agotado el plazo para el registro, las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación llamarán a comparecer a los aspirantes para que expongan su proyecto de trabajo y experiencia en materia de procuración de justicia.

Posteriormente, los parlamentarios propondrán una lista con diez aspirantes que cumplan con los requisitos constitucionales para someterla a votación del Pleno del Congreso del Estado y, una vez aprobada, será enviada al Titular del Ejecutivo del Estado, quien seleccionará una terna que pasará directo a valoración del Pleno del poder Legislativo.

