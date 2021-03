Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades rusas aseguraron que las vacunas Sputnik V decomisadas en el Aeropuerto Internacional de Campeche son falsas.

A través de un comunicado, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) expresó su gratitud al Gobierno de México, sus Aduanas y Fuerzas Armadas por la incautación del lote de vacuna rusa falsa Sputnik V contra el coronavirus.

Las vacunas iban a ser trasladadas en una aeronave privada a Honduras.

El texto señala que el análisis de las fotografías del lote incautado, incluido el diseño de envases y etiquetas, sugiere que se trata de una sustancia falsa que no tiene nada que ver con la vacuna original.

Cada vial tiene un código QR único, lo que permite a RDIF y sus socios rastrearlo hasta el lugar de origen.

En el comunicado, autoridades señalan que este es un ejemplo de posibles provocaciones contra su vacuna Sputnik V, «tal como advirtieron los funcionarios rusos la semana pasada».

RDIF, Russia’s Health Ministry and government entities will work jointly with the Mexican authorities on this investigation and analysis of the content of the fake vaccine shipment.

