Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este martes, la NASA compartió un audio que captó la sonda InSight en el planeta rojo.

Los científicos compartieron dicho material, en donde se podrá escuchar unos temblores y otros sonidos, y que tuvieron que ser editados para que el oído humano pueda escucharlos.

Martian sounds alert!

I’m equipped with a very sensitive “ear.” My seismometer has been listening for #marsquakes and has picked up other interesting signals as well. Grab your headphones and take a listen. 🎧

More sounds here: https://t.co/Oa4wEJu3Am pic.twitter.com/cp8lQkgdyv

— NASA InSight (@NASAInSight) October 1, 2019