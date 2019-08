Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Tras romper lazos con Disney, Sony emitió un comunicado en el lamenta la decisión de la compañía sobre el destino de Spider-Man.

En el comunicado, Sony explica que Disney decidió que Kevin Feige ya no sea el productor principal de la siguiente película del arácnido.

La compañía confía en que el dueño de Marvel cambie de opinión en el futuro.

Finalizó su postura con el agradecimiento a Feige por su trabajo en las dos películas recientes de Spidey, Homecoming y Far From Home.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)

— Sony Pictures (@SonyPictures) August 21, 2019