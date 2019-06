Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de los multiplés rumores de una posible cinta biográfica sobre el vocalista de la famosa banda ochentera Culture Club, George Alan O’Dowd más conocido como «Boy George»; al fin parece que el proyecto está tomando forma y es casi oficial que se realizará en breve.

Tras los éxitos en cartelera como Bohemian Rhapsody y Rocketman, esta nueva cinta podría contar con una gran estrella que entre al quite, y no se tratará de un hombre sino de una famosa y guapa actriz.

«Ha habido algunas sugerencias realmente interesantes», dijo el vocalista de Culture Club

Y es que el pasado martes 18 de junio la revista Vogue, informó que el cantante declaró en una entrevista que admiraba a Sophie Turner, la actriz que interpretó a Sansa Stark en Game of Thrones:

«Una de las sugerencias más interesantes fue Sophie Turner. [La gente dirá] ‘ella no puede interpretarte, es una mujer’, ya sabes. Pero cuando tenía 17 años, me hubiera encantado ser ella «, sentenció.

Tras la declaración, la actriz se sintió tan halagada que en poco tiempo respondió con un tuit:

«Estoy adentro»

Pese a la sorpresa, fueron más los usuarios en Twitter que encontraron parecido entre ambos personajes del medio artístico.

De momento sólo ha trascendido que Sacha Gervasi (My Dinner with Hervé, Hitchcock) es la encargada del guión y que los derechos pertenecen a Metro-Goldwyn-Mayer; pero aún no hay fecha pautada para comenzar la producción.