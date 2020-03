Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este jueves, los líderes del Grupo de los 20 (G20) realizarán una teleconferencia de emergencia para determinar una respuesta global coordinada ante la pandemia de coronavirus que azota en todo el mundo, así lo dio a conocer Arabia Saudita, que encabezará este año.

Prevén que los líderes concreten medidas para detener la propagación del Covid-19, y mitigar su impacto negativo en la economía.

Saudi Arabia gathers the World’s Top Leaders tomorrow to combat #COVID19 and ensure global stability, for all.

This summit represent 80% of the world’s economic output and two-thirds of global population.#G20#coronavirus#CoronavirusLockdown#COVID2019#StayHome#StayAtHome pic.twitter.com/5llwqpBsSN

— Mohammed Alsherebi | محمد الشريبي (@MA1KSA) March 25, 2020