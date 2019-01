Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al pronunciarse sobre el video en que el que aparece con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, ex líder de una célula criminal con presencia en el estado, actualmente preso en un penal federal, el ex gobernador interino, Jesús Reyna García, aseguró que no estableció pacto alguno.

Relató que después de las elecciones de 2011, cuando no ostentaba ningún cargo público, una noche al salir de un restaurante de la ciudad, fue interceptado por emisarios del líder criminal, quien lo citó en la tenencia Las Cruces, municipio de Tumbiscatío, para la noche siguiente.

“No se trataba de si quería, sino que tenía que ir, o bien me atuviera a las consecuencias, que podría ser un levantón para mí o mi familia”, indicó, con el señalamiento de que advirtió que se trataba de una “verdadera amenaza” y por eso acudió.

Describió que el encuentro fue breve, no llegó a quince minutos, “y no cumplió el objetivo que seguramente tenían, pues no llegó una persona que el supuesto delincuente estaba esperando, así lo dijo.

“Fue una perorata en la que Servando Gómez se dedicó a ufanarse de la fuerza del grupo delincuencial, no hizo ninguna petición, ni pidió compromiso alguno. Por el estado de nerviosismo, no recuerdo con precisión algo más de dicha reunión, la que abruptamente concluyó”.

El también ex secretario de gobierno en la gestión de Fausto Vallejo Figueroa afirmó que en esa ocasión no se le pidió nada ni en fecha posterior, ni de parte de La Tuta ni de otro supuesto integrante de esa organización criminal.

Fue enfático en el sentido de que la transcripción que presentó la PGR sobre dicho video, no señala petición alguna: “indica algunas respuestas mías a preguntas, alguna es evasiva, pero todas en sentido negativo. Quedó acreditado en el proceso la manipulación de dicho video”.

Añadió que un testigo presencial que presentó la PGR no le hizo imputación alguna y coincidió en que sus respuestas fueron negativas.

“Sin embargo menciona (el testigo) que la reunión fue en octubre y que se pidieron candidaturas a diputados y presidentes municipales, lo cual es falso además de absurdo; ya que no podían pedirse candidatos cuando en esa fecha que él dice, los candidatos ya estaban a media campaña. Tampoco coincide su dicho con la transcripción de la PGR. Por cierto la PGR presentó dos transcripciones diferentes, una para el arraigo y otra para la consignación, hechas por el mismo perito, en la misma fecha y con el mismo folio”, externó.

Video lo habría entregado Fausto a Castillo

Entre su narrativa, Reyna García subrayó que meses después de la detención, su hija Ruth (hoy fallecida) logró una entrevista con el entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien acompañado de una diputada local, le dijo que el citado video se lo había entregado Fausto Vallejo Figueroa, en aquel entonces gobernador del estado, en Casa de Gobierno, a las 0:30 horas del mismo 4 de abril de 2014, cuando fue aprehendido.

CA