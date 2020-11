Estados Unidos (Rasainforma.com). Este domingo la NASA y la compañía SpaceX, lanzaron la primera misión operativa tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense.

Resilience rises. 🚀

The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt

— NASA (@NASA) November 16, 2020