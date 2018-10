Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La “Fase 4” del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) arrancará con la secuela del arácnido favorito de todos, titulada “Spider-Man: Far From Home”, y gracias a filtraciones en la web podemos conocer cómo será el nuevo traje del héroe.

Tras los sucesos ocurridos en Infinity War, hay mucha especulación sobre la nueva película de El Hombre Araña, y según se ha dicho, la trama de ésta se situaría temporalmente antes que la cinta de Los Vengadores.

🎥 | @TomHolland1996 and @Zendaya filming 'Spider-Man: Far From Home' in NYC pic.twitter.com/F1DpUDvxee

Look at our collective internet children. ❤️❤️ #FarFromHome pic.twitter.com/G3HVJyIZ4o

Tom Holland and Zendaya seen on set filming 'Spider-Man: Far From Home' on October 12, 2018 in New York City. pic.twitter.com/iqcrFUYy9w

— Tom Holland Source (@tomhsource) October 12, 2018