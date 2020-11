Rusia (MiMorelia.com).- La vacuna rusa Sputnik V contra Covid-19 presenta una efectividad del 92%, informaron esta mañana de miércoles autoridades de aquel país.

La singularidad de la vacuna rusa reside en el uso de dos vectores adenovirales humanos diferentes que permiten proporcionar una respuesta inmune fuerte y duradera después de una segunda inyección.

Los ensayos evaluaron la eficacia entre más de 16 mil voluntarios que recibieron la vacuna o el placebo 21 días después de la primera inyección. Como resultado de un análisis estadístico de 20 casos confirmados de Covid-19, la división de casos entre las personas vacunadas y las que recibieron el placebo indica que la Sputnik V tuvo una tasa de eficacia del 92% después de la segunda dosis.

Señalaron que los datos de la investigación provisional serán publicados por el equipo del Centro Gamaleya en una de las principales revistas médicas internacionales revisadas por pares. Tras la finalización de los ensayos clínicos de fase III de la vacuna Sputnik V este centro proporcionará acceso al informe completo del ensayo clínico.

🇷🇺 #Russia‘s #SputnikV vaccine has shown 9⃣2⃣% efficacy according to the preliminary results of the the 3rd stage of the clinical trials. #COVID19

👉 Learn more: https://t.co/ux9HO6OCdz

👉 Follow: @sputnikvaccine pic.twitter.com/oPU2UQ8yMz

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 11, 2020