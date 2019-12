Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de evitar muertes maternas o complicaciones durante el embarazo, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a las mujeres a tomar medidas preventivas y reconocer los signos de alarma, que coadyuven a cuidar la vida y bienestar de las mamás.

Para asegurar que el embarazo no tenga complicaciones, es necesario que la mujer lleve un control prenatal, que consiste en visitas programadas con el médico, por lo menos cinco veces durante la gestación.

Se recomienda realizar actividad física, caminar 30 minutos al día, medir la presión arterial, no fumar ni beber alcohol, evitar el sobrepeso u obesidad, disminuir el consumo de sal y alimentos irritantes, suprimir el consumo de refrescos y comida chatarra, no cargar cosas pesadas, evitar tomar medicamentos no prescritos por el médico y no permanecer de pie o sentada por muchas horas, para que el embarazo transcurra sin complicaciones.

Si la mujer presenta alguno de los siguientes síntomas durante el embarazo, puede ser una señal de peligro, por lo que debe acudir de inmediato a su Centro de Salud u hospital más cercano para recibir atención inmediata: dolor de cabeza constante; hinchazón de manos, cara, piernas y pies; ve lucecitas o nublado; escuchar zumbidos; presenta sangrado vaginal; si el bebé no se mueve o tiene contracciones antes de la fecha probable de parto, molestias o dolor al orinar y/u orina sangre.

Durante el puerperio, también es importante mantenerse alerta y acudir a su unidad de salud más cercana si registra fiebre, dolor de cabeza, sangrado abundante, ve lucecitas o escucha zumbidos, para que sea atendida de manera inmediata y evitar automedicarse.

