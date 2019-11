Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al igual que la primera Reunión programada para el pasado 31 de octubre con el fin de realizarse la comparecencia de la Doctora Diana Carpio Ríos, previo acuerdo entre las diputadas y los diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, además de la propia titular de la Secretaria de Salud en Michoacán, se interrumpió, en aquella ocasión, mediante un comunicado escrito firmado por el Secretario de Gobierno, Ing. Carlos Herrera, en esa ocasión, expuso el encargado de la política estatal que la funcionaria tenía toda la disposición de asistir a esa reunión de trabajo con los legisladores pero su agenda de actividades, no se lo permitía, (oficio fechado el 29 de octubre, dirigido al diputado presidente de la Mesa Directiva Antonio de Jesús Madriz, entregado el 30 de octubre).

Este martes 12 de noviembre también se postergó, ahora mediante aviso telefónico de parte del Lic. Oscar Rubio, funcionario comisionado como enlace, en representación del Gobierno del Estado con el poder Legislativo, quien aseveró en términos similares tanto a la diputada Zenaida Salvador Brígido, integrante de la Comisión, como al diputado Osiel Equihua Equihua, «que por motivos de agenda, la Doctora Carpio, no asistiría a la comparecencia acordada para hoy en un salón de la Casona del Congreso como estaba previsto», solicitándole a cada uno en la llamada, la oportunidad de reagendar este ejercicio de información que por ley todo funcionario debe realizar en cumplimiento de sus obligaciones, a lo que los legisladores mencionados, no objetaron, en el entendido que al ser el único punto del Orden del Día, la Reunión de la Comisión, se suspendería, por lo que decidieron no llegar a la Casona y mejor atender otros compromisos también inherentes a asuntos pendientes en el Congreso.

Más tarde se publicó falsamente que el motivo de la cancelación de la comparecencia obedeció a la falta de quorum por ausencia de tres diputados, entre ellos la diputada Zenaida y el diputado Osiel, valga esta aclaración ante el pueblo para refrendar que las dos reuniones se han cancelado por aviso de los representantes del Gobierno Estatal.

Urge que la titular de los servicios tan cuestionados de salud en Michoacán, muestre verdadero interés en dar las explicaciones a los representantes de la ciudadanía y comparecer, sea también parte de su agenda.

Por: Boletín / PO