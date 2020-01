Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el Sindicato de Asalariados del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia decidió realizar una toma a las oficinas administrativas para «exigir el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo», el director del OOAPAS, Julio César Orantes Ávalos destacó que los agremiados están solicitando el aumento del 20% al salario.

La toma no afecta a cajas y recaudación pues se encuentran operando y no hay cierre de las instalaciones, los empleados se encuentran laborando.

“El año pasado habíamos hecho un acuerdo para la reducción de algunas prestaciones y el organismo está en un proceso de recuperación gradual que no permite pagar ese incremento”.

Afirmó que se les ha requerido que liberen las instalaciones para continuar con el diálogo y que se les ha hecho un planteamiento de un incremento del 3% como lo que se les ofreció a los otros trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento. Añadió que en la mesa de negociación está el pago de la despensa, vinculada al incremento de salario.

En respuesta a los señalamientos hechos por Alejandro Saldaña Plasencia, dirigente del STAOOAPAS, quien asegura que no tienen los materiales y las herramientas básicas para la operación, dijo que el OOAPAS se encuentra en una situación “bastante precaria porque desde hace muchos años no se han renovado herramientas, vehículos, etc., pero justamente es parte de esto, ellos pretenden que todo lo que se recaude sea para incrementar salarios y eso no es factible, tenemos que ser responsables con el incremento”.

Destacó que la renovación de equipo se hará cuando las condiciones financieras se los permitan. En tanto que enfatizó que no fue posible incrementar las tarifas lo que complica aún más las finanzas del organismo.

¿Qué dice el STAOOAPAS?

Por su parte, el líder sindical, Alejandro Saldaña Plasencia, dijo que si no hay solución continuarán con diversas acciones, diversas acciones para encontrar pronta respuesta.

Y aseguró que al firmar el convenio de contención de prestaciones el año pasado, le ahorraron al Ayuntamiento cien millones de pesos.

“Nosotros hemos apoyado de manera sustancial a las finanzas del organismo, se ha venido aportando en varias administraciones pero en demasía a la actual, aún con todo el esfuerzo no ha sido recíproco la actitud para con nosotros”

Añadió que en el CCT hay una cláusula dedicada al salario “pedimos que se respete, sin embargo estamos abiertos al diálogo, a poder analizar de manera conjunta, no vamos a pedir cosas que colapsen la finanzas del organismo, eso ténganlo por seguro, si ya nos sumamos a contribuir con un convenio de contención de las prestaciones no vamos ahora con nuestra solicitudes a echar abajo los resultados que se han logrado gracias a las aportaciones de los trabajadores”.

Añadió que de acuerdo a la interpretación de lo que establece el contrato, el aumento puede llegar a ser un 20%, “pero no vamos a perjudicar al organismo, tiene que ser sobre un esquema justo”.

Por: Fátima Miranda/AV