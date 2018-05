Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- A través de su cuenta oficial de Twitter, Star Wars realiza felicitación a Avengers: Infinity War por superar récord en taquillas.

Luego de recaudar 250 millones de dólares tan solo en su primer fin de semana en las taquillas estadounidenses, Vengadores: Infinity War se corona como el nuevo rey del cine.

Con una imagen en la que simula la mano de Rey (Daisy Ridley) es entregado un sable lasér aIron Man (Robert Downey JKr.).

La imagen hace alusión a la entrega de los antes reyes de la taquilla a los nuevos herederos del trono.

“De una galaxia muy, muy lejana para los Héroes Más Poderosos de la Tierra: Felicitaciones por el mejor estreno en la historia. De Kathy y todos en Lucasfilm”.

Usuarios en redes sociales externaron su emoción al ver la publicación:

La tradición de felicitar al nuevo rey de la taquilla inicio en 1977 con Steven Spielberg cuando Star Wars desbancó a Jaws (Tiburón).

For reference, these are some congratulatory images from the past.

(Credits to reddit user /u/raindog2)

1. JAWS to Star Wars – 1977 pic.twitter.com/3HSVYTvBhY

— Rafi Ihsan (@Rafihsan) 1 de mayo de 2018