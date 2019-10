Con 64 millones de visualizaciones, la tercera temporada de «Stranger Things» se coloca en el primer lugar, seguida de La Casa De Papel, cuarta temporada, que sumó 44 millones de “visitas” en las primeras cuatro semanas.

En tercer lugar esta Unbelievable, con 32 millones de visualizaciones en sus primeros 28 días.

#StrangerThings Season 3 was the most watched season to date, with 64 million member households watching in its first four weeks pic.twitter.com/C1BKMThIpj

