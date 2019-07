Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El pasado 04 de julio llegó a Netflix la tercera entrega de Stranger Things; serie que era esperada por una gran audiencia en todo el mundo y que se ha roto récord en la plataforma.

Netflix hizo públicos los datos a través de Twitter; a tan sólo cuatro días de haberse estrenado Stranger Things 3, la serie ha sido la más vista en la historia de esta plataforma con más de 40.7 millones de reproducciones.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!

40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.

— Netflix US (@netflix) July 8, 2019