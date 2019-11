Estados Unidos (Rasainforma.com).- Dos obras realizadas por la artista Frida Kahlo se subastaron en Nueva York, Estados Unidos en casi nueve millones de dólares (mdd) (más de 158 millones de pesos [mdp]).

La casa de subastas Christie’s realizó la venta de arte latinoamericano, en la que se encontraba la pintura “Retrato de una mujer de blanco” y “Canasta con flores”. La primera se vendió en 5.8 millones de dólares y la segunda en 3.1 mdd.

El retrato se pintó en 1929 y su autora se lo regaló a la fotógrafa mexicana Lola Álvarez Bravo, mientras que el óleo del canasto data de 1941, cuando Kahlo ya era una pintora consagrada, ese fue vendido a la actriz estadounidense Paulette Goddard, amiga de Kahlo. Desde entonces ambas obran han pertenecido en manos privadas.

#AuctionUpdate Tonight in our #LatinAmericanArt sale, Frida Kahlo's 'Portrait of a Lady in White' surpasses its high estimate to achieve a total of $5,836,500, the second highest price the artist has achieved at auction. #FridaKahlo https://t.co/gTOjc3r3XH pic.twitter.com/LA7YMT5CTA

— Christie's (@ChristiesInc) November 21, 2019