Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por incendios forestales al Sur de Australia ya ha cobrado la vida de 21 personas, así lo confirmaron autoridades de ese país.

El siniestro en aquel país la temperatura alcanza de los 40 grados y con fuertes vientos, informó el primer ministro de Australia.

No obstante, alrededor de un millar de personas fueron evacuadas en buque de la Marina de localidad costera de Mallacoota, en Victoria.

We’re putting more Defence Force boots on the ground, more planes in the sky, more ships to sea, and more trucks to roll in to support the bushfire fighting effort and recovery as part of our co-ordinated response to these terrible #bushfires pic.twitter.com/UiOeYB2jnv

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 4, 2020