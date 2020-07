Palestina (MiMorelia.com).- Un joven palestino subió por cinco noches seguidas hasta una ventana de un hospital para poder ver a su madre quien estaba contagiada de Covid-19, hasta que ella falleció. Las fotografías se hicieron virales.

Medios nacionales e internacionales dieron a conocer el caso de este palestino, quien durante el tiempo que su madre pasó internada por Covid-19 antes de morir, trepó cada noche hasta la ventana del hospital para acompañarla.

Jihad Al-Suwaiti climbed the wall of the Hebron hospital

In the occupied West Bank, Israhell to look after his mother who had COVID-19

He was finally able to, access her room, to say goodbye one last time, before his mother she died. #Palestine #IsraeliCrimes #BDSIsrael #Gaza pic.twitter.com/1LWQe7deSA

— Revler (@CrescentDome) July 19, 2020