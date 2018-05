Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jugar en Europa es una de las principales metas de Jaquelín García Cruz, jugadora michoacana del equipo de las Tuzas de Pachuca, con las que ha destacado a nivel grupal y personal.

La jugadora, de 20 años y nacida en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ha destacado con la institución de Pachuca, con la que obtuvo el primer torneo de Copa Femenil, quedó subcampeona de la Liga MX Femenil en el Torneo Apertura 2017 y ha disputado 26 encuentros con la playera de las Tuzas, con la que registra seis goles en un año.

Jaquelín García habló con Publimetro sobre su proceso de pasar del nivel amateur al profesional, sus aspiraciones personales y lo que significa representar a Michoacán.

¿A qué edad iniciaste en el futbol y cómo diste el paso al futbol profesional, en este caso con Pachuca?

– Inicié a jugar desde los siete años, en un equipo de puros hombres; desde chica me llamó la atención el futbol y quería estar en un equipo, pero mi mamá no quería y mi papá sí, fue él quien me llevó a buscar un equipo.

Yo estaba buscando un equipo de puras niñas, pero encontré uno donde sólo había como dos o tres jugadoras, por lo que fue que me quedé. En esa Liga a veces me tocaba jugar contra mi hermano, que estaba en otro equipo.

¿En Lázaro Cárdenas es complicado encontrar los espacios para las mujeres en el futbol?

– Más o menos, porque había una Liga femenil, pero es de la categoría libre; entonces, mis papás no me quisieron meter a esa rama, porque yo estaba muy chica, por eso empecé a jugar con niños. Después, como a los 12 o 13 años, fue que jugué en la Liga Femenil amateur.

¿Cómo te integras al Club Pachuca?, ¿anteriormente fuiste a visorias con otros equipos?

– Solamente fui a hacer las pruebas a Pachuca; gracias a dios quedé y de ahí no me moví.

Se van haciendo filtros y de las visorias van dejando jugadoras, por lo que a mí me tocó la suerte de quedarme en el último proceso, lo que me emocionó bastante, porque desde chica siempre había querido que se abriera una Liga Femenil.

¿Cómo es la experiencia de estar en una Liga profesional, incluso participar en la primera final contra Chivas en el Torneo Apertura 2017?

– Es mucha responsabilidad y compromiso, porque a veces las cosas no te salen como tú quieres; entonces te empiezas a frustrar. Es cierto que en el nivel amateur también te enojabas cuando perdías, pero no había tanta responsabilidad de que tienes ganar y hacer cosas importantes.

¿Qué tan difícil ha sido ser titular en un equipo como Pachuca? (Registra el 67.86% de minutos jugados entre los dos torneos).

– Ha sido un proceso difícil, pero desde que llegué el cuerpo técnico me ha dado la confianza; creo que lo he sabido aprovechar, por lo que esperamos que para la siguiente temporada siga igual.

A un año de que se creó la Liga MX Femenil, ¿qué se puede destacar o qué hace falta por mejorar?

– Lo positivo es que están ayudando a muchas niñas a cumplir un sueño; apenas va empezando la Liga, se me hace buena.

Lo que sí me gustaría es que, más adelante, obviamente, se fueran dando más cosas como a los equipos varoniles, empezando por los sueldos.

¿Cuáles son tus expectativas personales y grupales para el próximo torneo, después de quedar eliminadas en el semestre anterior y ya tener un subcampeonato?

– Personalmente, mantenerme en el cuadro titular, seguir echándole ganas para que más adelante me lleguen ofertas y poder jugar en Europa.

En lo colectivo, acoplarnos más y esforzarnos, porque la Liga va creciendo y los equipos serán más fuertes; entonces, debemos mentalizarnos en dar lo mejor de cada una de nosotras.

¿Tu siguiente meta es jugar en Europa?

– Sí, es un sueño que tengo.

¿Qué comentarios recibes cuando visitas Lázaro Cárdenas?

– Se siente muy bonito que otras personas te admiren, que te pidan una foto o un autógrafo, que me vean como ejemplo, como una persona que les puede ayudar a cumplir sus sueños; me siento muy feliz por eso, porque hay niñas que se me acercan y trato de darles los mejores consejos, además de apoyarlas para que sigan sus sueños.

En ese sentido, ¿qué significa mostrar el lado positivo de Michoacán, como el de tener atletas destacados?

– Estoy muy contenta de representar a Michoacán; creo que hay cosas buenas y no todo es malo en el estado. Quiero que la gente se dé cuenta de eso, de que hay varios deportistas que han sobresalido a nivel nacional.

Flv Nz