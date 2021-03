Estados Unidos (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un tiroteo en la ciudad de Boulder, Colorado. De manera preliminar se habla de seis o siete víctimas mortales, pues las autoridades no lo han confirmado.

Un sujeto abrió fuego al interior del supermercado King Soopers, en el área de Table Mesa, además de los muertos, otras 15 personas habrían resultado lesionadas.

El departamento de policía de Boulder reportó en su momento que en la zona se encontraba un tiroteo activo, por lo que pidió no acercarse al área.

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route.

En tanto, la televisora local KDVR-TV mostró imágenes en vivo desde un helicóptero donde se observaba que los oficiales llevaban a un hombre esposado, sin playera y con una pierna ensangrentada.

🇺🇸 6 people are confirmed to have died in today’s attack on a Boulder area King Soopers. The shooter is now in custody.

Our hearts go out to everyone impacted by this tragedy. This nation is now facing it’s 2nd domestic terror incident in 1 week.pic.twitter.com/jriMEatIcl

— Afro Liberation Front (@AfroFrontCo) March 22, 2021