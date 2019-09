Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Una cámaras de vigilancia captó el momento en que un hombre rompe un tronco para presuntamente robar dos bicicletas que se encontraban amarradas de un árbol.

El hecho se registró sobre avenida Insurgentes Sur, a un costado de la estación del Metrobús La Piedad.

No amarrar bicis en árboles no amarrar bicis en árboles no amarrar bicis en árboles no amarrar bicis en árboles porque después los cortan @tig_mx @Bicitekas @Claudiashein @andreslajous please RT pic.twitter.com/HrhhiLAM1K

— Bente Veintiuno (@Bente_21) 6 de septiembre de 2019