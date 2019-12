Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este 2019 podría terminar con cerca de 36 mil homicidios registrados en México, de estos, suman 29 funcionarios que han perdido la vida durante este año próximo a concluir.

A decir de la información proporcionada por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC),se tiene registro (hasta el 1 de diciembre) de la muerte por violencia de 6 presidentes municipales en funciones, 10 ex presidentes municipales, cuatro síndicos en funciones, 1 ex síndico, 4 regidores en funciones y 4 ex regidores.

Entre los casos más recientes se encuentra el del ex edil de Buenavista Tomatlán, Lorenzo Barajas Heredia quien el pasado 13 de diciembre asistió a un baile, en el poblado de La Ruana, Michoacán y al salir del evento y dirigirse a su vehículo fue atacado a balazos.

Barajas había sido atacado hace tres años (el 28 de noviembre del 2016) mientras conducía una camioneta, cerca de una plaza comercial de Zapopan, Jalisco. En ese hecho salió ileso ya que la camioneta era blindada

Otro caso es el del ex presidente municipal de Penjamillo, Francisco Piceno Camacho quien fue muerto a balazos, el 9 de noviembre, por un individuo que se trasladaba en una motocicleta, homicidio ocurrido en la colonia Roma Sur en la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Freddy Díaz Hernández, quien se desempeñaba como Director Administrativo de la Promotora y Administradora de Playas en el municipio de Acapulco, Guerrero, fue asesinado a balazos (el 12 de noviembre) en la vía pública de la colonia Bella Vista, a las afueras de la pozolería «Cazadores», sin que hasta el momento se conozca el móvil del asesinato.

José Luis Saucillo Méndez, de 28 años de edad, regidor del Partido Acción Nacional (PAN), en el municipio de Comonfort, Guanajuato, fue atacado a balazos por hombres armados el pasado 27 de septiembre.

Saucillo Méndez se convirtió en el segundo regidor asesinado en Guanajuato en tan solo una semana.

El pasado 10 de diciembre fue ejecutado por sujetos armados Pedro Muñoz Mora, exalcalde de Omealca, Veracruz.

El Secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López, fue asesinado el pasado 6 de diciembre, tras haber ido a cenar a una taquería.

Juárez López ocupó el numero 14 de los policías asesinados en Morelos.

El diputado local Juan Carlos Molina fue acribillado a balazos el pasado 9 de noviembre en la comunidad de Rancho del Padre, del municipio de Medellín Bravo luego de haber llamado a la unidad entre toda la clase política, sin distinción de partidos, y autoridades para mejorar la seguridad en el estado.

El regidor de Morena, Francisco García Ramirez, fue acribillado durante la noche del 24 de septiembre por un grupo de hombres armados.

Mención especial

El 24 de julio el helicóptero en el que se dice que viajaba el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Martín Godoy Castro se desplomó.

Derivado del accidente también perdió la vida Germán Ortega Silva, director del Seguro Popular en Michoacán, así como dos pilotos

Los cuatro personas hoy finados se dirigían a un evento a Huetamo, Michoacán en el que darían inicio a algunos esquemas sociales del gobierno estatal.

Estos son solo algunos de los casos en los que por asesinato o accidente perdieron la vida funcionarios mexicanos durante este año.

Por: Redacción/CA