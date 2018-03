Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La tarde del pasado domingo un helicóptero particular se estrelló en el río Este de Nueva York, autoridades locales han confirmado la muerte de cinco personas.

Se trata de un helicóptero de la empresa Liberty que realiza vuelos turísticos y había sido contratado para realizar fotografías aéreas de la ciudad.

De los fallecidos, cuatro son hombres y una mujer, dos murieron en el lugar y el resto la madrugada del lunes, se encontraban en estado crítico.

El piloto sobrevivió y fue auxiliado por los servicios de emergencia, hasta ahora se desconoce su estado de salud. Se sabe que avisó de una falla en el motor previó al colapso así como que intentó controlar la caída.

La aeronave, un Eurocopter AS350 cayó en el lado este del río en Manhattan, en el tramo junto a Roosevelt Island.

Al lugar del siniestro llegaron bomberos, barcos de la policía y del servicio de Guarda Costa.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69

— JJ Magers (@JJmagers) 11 de marzo de 2018