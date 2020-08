Ciudad de México (Rasainforma.com).- En la tercera noche de manifestaciones por racismo sistémico en Wisconsin, Estados Unidos, se registraron al menos dos personas muertas y un herido, por el homicidio de Jacob Blake, hombre afrodescendiente que recibió en la espalda disparos de un policía.

Civiles armados salieron a las calles para protestar por los asesinatos de personas negras a manos de policías en Estados Unidos.

Según el comunicado emitido por el Departamento de Policía de Kenosha, el pasado 25 de agosto hubo tiroteos durante las manifestaciones, lo que dejó dos muertos y una persona hospitalizada por heridas graves pero que no ponen en peligro su vida.

Las manifestaciones iniciaron alrededor de las 22:00 horas, dos horas después del toque de queda de la ciudad de Kenosha.

El toque de queda se estableció debido a las jornadas de manifestaciones por las que ha atravesado la ciudad desde el pasado 23 de agosto, cuando el video del momento en que el policía dispara contra Blake se hizo viral. Estas manifestaciones, según CNN, han provocado alrededor de 30 incendios y comercios vandalizados.

El hombre que grabó el momento, Raysean White, declaró que los policías pidieron a Blake que soltara el cuchillo, sin embargo él no vio ningún arma. Enseguida se escucharon siete disparos de la policía.

Este incidente ocurrió en plena luz del día y enfrente de sus hijos, que vieron todo desde el auto familiar.

⚠️WARNING: This video shows an armed white man in Kenosha shoot people at point blank range, walk away strapped w/ his AR-15 as 3 military vehicles drive right past him despite bystanders yelling that he just shot people. We are witnessing America on fire. pic.twitter.com/gLoXungGtE

— Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) August 26, 2020