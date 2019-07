Por: Adoración Araiza

Filipinas (Rasainforma.com).- Dos sismos magnitud 6.4 y 5.9 registrados en el archipiélago de las Batanes, Filipinas, dejaron varios muertos y decenas de heridos.

De acuerdo con el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, el primer movimiento telúrico se registró a las 23:37 (UTC) del viernes y generó varias réplicas las cuales cobraron la vida de por lo menos ocho personas.

Mientras que el segundo sismo magnitud 6.4 ocurrió durante las primeras horas del sábado con una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó a 14 kilómetro de distancia al este del municipio de Itbayat.

A magnitude-5.4 earthquake jolted Itbayat (Batanes) at 4:16am today.

Our local volunteers are alerted to report the situation in affected areas. Stay safe, everyone!

— Philippine Red Cross (@philredcross) July 27, 2019