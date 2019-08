Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El número de fallecidos por el tiroteo en El Paso, Texas aumentó a 22, informó el Departamento de Policía de El Paso.

A través de su cuenta de Twitter, las autoridades indicaron que la víctima murió esta mañana en el hospital, pero no dieron a conocer el género, ni nacionalidad.

Sad to report that the number of fatalities increased by one. Victim passed early this morning at the hospital.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 5, 2019