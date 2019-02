View this post on Instagram

Heading into the NFC championships this week. LETS DO THIS LA! ♡ – – – – – – PC: @laramscheer #BestIntheWest #LArams #LAramsCheer #NFCchampionship #sportsman #MensFashion #LosAngeles #mlb #footballgame #footballseason #MacCosmetics #sportphotography #guyswithstyle #outfitoftheday #yardline #nflfootball #sportsphotography #nflnetwork #blasian #sportphoto #californialove #jj_california #californiadreaming #californiacoast