Por: Adoración Araiza

Asia (Rasainforma.com).- Este sábado el supertifón Mangkhut golpeó el norte del país con fuertes vientos y lluvias torrenciales, causando al menos cuatro muertos en Filipinas.

NW Pacific – NASA Sees Dangerous Super Typhoon #Mangkhut, Eyeing the Philippines#SuperTyphoonMangkhut is a powerful tropical cyclone headed toward the northern Philippines.https://t.co/tW2fzb7lQe pic.twitter.com/GorNRgvW1A

— NASAHurricane (@NASAHurricane) September 14, 2018