Ciudad de México (Rasainforma.com).- La senadora suplente de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Marcela Luqué Rangel, se ganó el mote de #LadyMiMuchacha, esto tras una publicación que hizo en su cuenta de Twitter en donde se refiere como “mi muchacha” a la persona que le ayuda en las labores domésticas.

Resulta que la senadora quería hacer una denuncia para señalar que las personas no pueden sacar los cuerpos de familiares que han fallecido en un hospital si no pagan.

Además «presumió» que le prestó dinero a su trabajadora para que pudiera sacar el cuerpo de su marido.

“A mi muchacha se le murió su marido hoy!. No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?” (sic.), escribió Luqué Rangel.

A mi muchacha se le murió su marido hoy!😭 No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?🤔 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

Ante esos comentarios, mucha gente la criticó el hecho de mencionar “mi muchacha” y que le prestó dinero.

La reacción de la senadora suplente fue desafiante al contestar algunos de los mensajes de manera grosera y refiriéndose como “chairos”, “nacos”, “gatos godínez” entre otros.

La gente es tan idiota que hasta cuando luchas x sus derechos se enojan!!!🤣🤣 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

MC se pronuncia

Luego de darse a conocer el caso, el partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León reprobó las expresiones “discriminatorias” emitidas por su militante ya que no representan los principios e ideales del partido.

«Desde la Comisión Operativa Estatal de nuestro instituto político instamos a Luqué Rangel a ofrecer una disculpa pública «, señala un comunicado.

MC se dijo ser un instituto comprometido con el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas”.

Además el partido naranja manifestó su solidaridad hacia las personas que atraviesan dificultades durante la pandemia.

La gente es tan idiota que hasta cuando luchas x sus derechos se enojan!!!🤣🤣 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

Por: Ariana Castellanos/rmr