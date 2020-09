Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva teoría sobre lo que ocasionó el hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912 fue desarrollada por la experta en meteorología Mila Zinkova, quien llegó a la conclusión de que una llamarada solar pudo influir en las lecturas de la brújula del barco y por ese motivo chocó contra el iceberg.

La llamarada solar es una liberación repentina e intensa de radiación electromagnética. La misma es equivalente a las bombas de hidrógeno.

Esta teoría surge luego de múltiples relatos de náufragos que cuentan que se vio una aurora boreal luego de que el Titánic se hundió.

“Era un débil resplandor en el cielo que viene en el cuarto de estribor”, escribió Lawrence Beesley, una sobreviviente de la tragedia, según informó el Daily Mail.

Técnicamente, una aurora boreal es la interacción de la atmósfera de partículas cargadas del sol. Las mismas se producen cerca de los polos.

La tragedia del Titanic es una de las más recordadas de la historia. El transatlántico que iba de Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos, chocó contra un iceberg y se hundió. Fallecieron mil 496 de los 20 mil 208 tripulantes.

