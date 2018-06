Reino Unido (MiMorelia.com/Redacción).- A poco más de un mes de la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle, han surgido rumores de que ella ya espera bebé.

El medio The Hollywood Life difundió que la duquesa de Sussex estaría embarazada, sin embargo se desconoce su fuente. A raíz de esto, internautas han apoyado el rumor debido a los atuendos que usa Markle, que son más holgados como para disimular la silueta.

What happened to the sparkle in Meghan Markle???? 🤢🤢🤢🤢 worst fashion choice of 2018 omg #bloggerstribe #fashionblogger #fashionista #MeghanMarkle #royalweddding #RoyalFamily pic.twitter.com/7ul2JJXPKu

— Fashionista Philly (@Fashionistaphil) 17 de junio de 2018