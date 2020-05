Suiza (Rasainforma.com).- Este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que detendrán temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de coronavirus, luego que se detectaran mayor índice de mortalidad.

Esta decisión se tomó en base a la publicación publicada el viernes pasado por la revista médica The Lancet en donde señalaba mayores tasas de mortalidad en pacientes que aplicaron con este medicamento que es utilizada para la malaria.

Esta medida puede afectar a países como Brasil, en donde se había aprobado el uso generalizado de la hidroxicloroquina en pacientes de Covid-19.

Por ahora, el organismo se enfocará en recopilar datos para confirmar los artículos publicados por The Lancet y revisará la decisión en futuras reuniones junto a responsables médicos de los países que realizan estas pruebas clínicas.

«The other arms of the trial are continuing.

This concern relates to the use of hydroxychloroquine and chloraquine in #COVID19.

I wish to reiterate that these drugs are accepted as generally safe for use in patients with autoimmune diseases or malaria»-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 25, 2020