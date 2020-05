Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la entidad se han colocado 40 sellos de suspensión e inmovilización de productos desde que comenzó la cuarentena por el Covid-19, indicó el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Michoacán, Javier Bucio Gómez.

Dichos sellos se han colocado en su mayoría en tiendas de autoservicio, tortillerías, funerarias y tiendas de abarrotes; por no respetar los precios, productos no etiquetados, no dan ticket de la compra, las básculas no están ajustadas o por ofrecer producto caduco, por ejemplo.

Entre los productos que han recibido reportes por tener un precio alto fueron en el huevo, frijoles y en los últimos días el azúcar, detalló el titular de la Delegación de Profeco Michoacán.

El delegado comentó que estos sellos se han colocado en establecimientos de los municipios de Morelia, Maravatío, Zitácuaro, Hidalgo, Uruapan y Zamora; pero se siguen con los recorridos en farmacias, supermercados y tiendas de abarrotes; junto con el monitoreo diario de 2 mil productos, tanto de la canasta básica y farmacéuticos.

Bucio Gómez señaló que han recibido aproximadamente 100 denuncias por el incremento de precios en funerarias o casas de empeño, pero dijo que hay muchas impresiones o falta de información a la hora de que el consumidor presenta la denuncia.

“Muchas de ellas no nos dieron el domicilio correcto o el nombre de la tienda, en algunas fuimos a buscar y no dimos con la dirección, hay muchas más denuncias que se han recibido vía telefónica, pero sin dejar mayor dato de identificación a donde podamos acudir”, apuntó

Los números para que el consumidor pueda presentar su denuncia o queja ante Profeco son 800 468 87 22; así como los de la oficina de la Delegación de la Profeco en Morelia: 315 61 50 y 315 62 22.

Por: Josimar Lara/R