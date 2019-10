View this post on Instagram

Mi queridos, pues me han preguntando mucho el porqué no he estado en el @programahoy últimamente, con #FITPOLICE, gracias a todos por estar al pendiente de mi. La sección tendrá algunos cambios que definitivamente serán para mejorar. Vamos por mucho más #FITPOLICE . . . . . #muscle #weightlossmotivation #healthyeating #train #noexcuses #workout #bout #beast #fitnessgo_pestivo_pestivo_pareservicio_fitnessfood_servicio_saludable #healthylifestyle #healthylifestyle #healthylcraft instahealth #hiit #healthylife #fitnessmotivation #entrenamiento #fitfam #determinación #fitnessfreak #fitnessmodel #fitlife #fitnessjourney #fit #cleaneats #fitness