La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador Cristóbal Arias y empresarios piedadenses coincidieron en desarrollar el potencial económico de Michoacán, aprovechando además el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) para que el municipio vuelva a ser la “puerta de oro del Bajío”.

En esta zona que ha sido de gran importancia porcícola y de producción de granos, el senador michoacano consideró indispensable que el estado detone su desarrollo, para lo cual debe impulsarse también el Puerto de Lázaro Cárdenas, en donde las inversiones millonarias no han sido aprovechadas.

Apuntó la necesidad de ampliar a cuatro carriles la autopista Siglo XXI y que La Piedad se conecte mediante una vía rápida y moderna con Uruapan, ante lo cual –informó- se ha reunido ya con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ambos proyectos, que hace mucho fueron aprobados, puedan avanzar.

Convocados por el empresario Alipio Bibriesca Tafoya en una finca del centro de la ciudad, se reunieron con el Presidente de la Comisión de Gobernación destacados personajes como el empresario de telecomunicaciones Sergio Ortiz, el transportista Rodrigo Bibriesca, el constructor Juan Manuel Estrada, el fabricante de maquinaria Raúl García López, el porcicultor Juan Pablo Torres, el director de BH Comercializadora Alipio Bibriesca Jr., el constructor Heriberto Martínez de Constructora Smart, Víctor Hugo Bibriesca de Grupo Delta, el constructor Miguel Sánchez, Rodolfo Chavoya y el filántropo Benjamín Mena, entre otros.

Los empresarios expusieron que han tenido que poner en Guanajuato las sedes de las más grandes empresas de La Piedad, como Nu3, Delta y Fama -al otro lado del puente-, porque allá encontraron más facilidades y menos burocracia, “en nuestro propio Estado nos vemos detenidos porque se ponen decenas de trámites y por la corrupción que existe en las oficinas”.

Los empresarios manifestaron su inconformidad porque La Piedad tiene el puente de cuota más caro de México lo que detiene el desarrollo regional pues impide el cruce de flotillas de camiones por la ciudad y los convierte en causantes cautivos.

En este sentido, Arias Solís manifestó que Michoacán requiere un gobierno eficiente y no un gobierno de camarillas, en el que estén conocedores de cada una de las áreas, por ejemplo -dijo- debe estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, no un amigo, no un burócrata, sino alguien que le entienda y quite obstáculos para el desarrollo.

En el área agropecuaria no se necesita a un burócrata, expresó, Michoacán tiene ejemplos de éxito en muchas regiones y se debe aprovechar a quienes conocen la problemática. El crecimiento económico de Michoacán, sostuvo, no se logrará desde un escritorio, sino aprovechando la experiencia y el conocimiento de muchos michoacanos que han sabido cómo hacer las cosas bien.

R