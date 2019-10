Ciudad de México (Rasainforma.com).- La actriz Bárbara de Regil sigue envuelta en controversias, en esta ocasión ha sido tachada de mentirosa por presuntamente usar Photoshop en sus imágenes y engañar a sus fans con su espectacular cuerpo fitness.

Tras haberse viralizado por despreciar los tacos y el alcohol a través de un video, la protagonista de Rosario Tijeras se ha enfrentado a una serie de críticas por parte de varios usuarios en las redes sociales, en donde aseguran que su cuerpo comienza a asemejarse al de un hombre.

Por si fuera poco, De Regil fue acusada por una página web de engañar a sus seguidores al editar sus fotografías.

Cabe señalar que la actriz constantemente invita a sus fans a amarse tal y como son, sin embargo, parece que ella no sigue los mismos consejos, ya que según el sitio What The Fake, la actriz ha editado sus instantáneas para acentuar su cintura y aumentar el tamaño de sus caderas y pompas.

A través de su Instagram el sitió publico varias evidencias sobre sus afirmaciones, en algunas de ellas destacan pequeños detalles que han pasado desapercibidos.

Por: Adoración Araiza/RMR