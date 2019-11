Estados Unidos (MiMorelia.com).- La cantante y compositora, Taylor Swift destronó a El Rey del Pop, Michael Jackson al rebasar el número de estatuillas recibidas en los American Music Awards (AMA).

La también productora y actriz estadounidense recibió la noche del pasado domingo seis estatuillas, mismas que se suman a los 23 reconocimientos que había recibido con anterioridad.

Hi guys have I told you lately that I LOVE YOU pic.twitter.com/Up8XXD1XvJ — Taylor Swift (@taylorswift13) November 25, 2019

A diferencia de Swift, el El Rey del Pop acumuló solo 24 reconocimientos.

Taylor fue declarada: Artista de la Década, Artista del Año, Artista Femenina Favorita de Pop/Rock, Artista Favorita Adulto Contemporáneo.

También ganó los premios: Álbum Favorito de Pop/Rock por Lover, así como Video Musical Favorito por You Need to Calm Down.

Taylor agradeció a quienes la han seguido por los 15 años que lleva de carrera: “Gracias a los fans, me encantaría agradecerle a la gente con quien hice este álbum, que es realmente como un nuevo comienzo y me encanta mi disquera (Republic Records): Gracias por ser tan generosos y permitirme hacer la música que quiero hacer como compositora”.

Por: Redacción/CA