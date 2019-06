Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Aún estás a tiempo de salvar el día del padre, si no hubo carnita asada, no llenaste de papelitos de colores con frases inspiradoras el auto de tu papá o no hubo para más, aquí te dejamos una lista de péliculas que puedes disfrutar con tu papá.

Todas se encuentran en Netflix

De tal padre: Una joven ejecutiva se embarca en un crucero por el Caribe con la última persona que esperaba: su padre separado.

Ese es mi hijo: Con Adam Slander, las tensiones de padre-hijo estallan cuando un papá desagradable decide mudarse con su hijo y la prometida de este, justo días antes de su boda.

Un papá genial: Sonny, es un treintañero, cuya novia lo deja por ser muy irresponsable, pero para probar que no es inmaduro decide adoptar a un niño de 5 años.

La guardería de papá: Un par de señores son despedidos de sus trabajos y sus esposas tienen que comenzar a ser quienes trabajan, así que comienza la aventura de cuidar de sus hijos pequeños.

Papás con honores: En una noche de borrachera, dos graduados discuten cuál de sus papás ganaría si pelearan, y todo se descontrola luego de que los genitores se toman muy en serio el reto.

De caza con papá: Una estrella de videos de cacería quiere a cercarse a su hijo y lo invita a uno de sus viajes, pero aprende que los lazos familiares tienden a cortarse si son forzados.

Rejma Chawal: Un padre actualizado; El padre queda viudo y quiere recuperar la relación con su hijo milenial, y no ve otra opción que hacerse pasar por una chica en la web.

Lo mejor de mi vida: Tras la muerte de su mujer, un autor galardonado sufre un ataque de nervios al cuidar de su hija. Años después, ella aún no logra superar lo que sufrió en su infancia.

Cargo: Un padre que trata de sobrevivir a una pandemia atraviesa las zonas más salvajes de Australia en busca de alguien que cuide de su pequeña.

Nadie te quier más que yo: Un escritor de ciencia ficción que ha enviudado recientemente adopta a un niño de 6 años para mitigar su soledad. ¿El gancho? El niño dice ser de Marte.

Definitivamente tal vez: Interesada en conocer cómo fue que sus padres, ya divorciados, se conocieron, la pequeña Maya escucha la historia romántica de su papá con tres mujeres distintas del pasado.

Si tienes un poquito más de tiempo y puedes alargar la celebración te dejamos también una serie:

Jack Whitehall: Viajes con mi padre. Jack y su aburrido padre, Michael, comienzan viajes inusuales a otras tierras para lograr estrechar su relación de padre-hijo.

RMR