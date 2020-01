Estados Unidos (Rasainforma.com).- La tarde del pasado domingo se llevó a cabo la edición 62 de la entrega del premio Grammy a lo mejor de la música y aquí te tenemos la lista de los ganadores.

Estos son los ganadores:

Mejor álbum rap: Igor de Tyler, the Creator

Mejor álbum de comedia: Sticks & Stones de Dave Chappelle

Mejor duo country: Speechless de Dan y Shay

Mejor actuación solista pop: Truth Hurths de Lizzo

Mejor álbum pop vocal: When we all fall asleep, where do we go? de Billie Eilish

Mejor álbum pop vocal tradicional: Look now de Elvis Costello & The Imposters

Mejor álbum de R&R: Ventura de Anderson Paak

Mejor álbum urbano contemporáneo: Cuz i love yo de Lizzo

Mejor canción de rock: This Land de Gary Clark, Jr.

Mejor álbum de rock: Social Cues de Cage the Elephant

Mejor álbum hablado: Becoming de Michelle Obama

Mejor álbum de música alternativa: Father of the Bride de Vampire Weekend

Mejor película musical: Homecoming de Beyonce

Mejor video musical: Old Town Road (Official Movie) de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus

Mejor álbum de música dance/electrónica: No Geography de Chemical Brothers

Mejor álbum instrumental contemporáneo: Mettavolution de Rodrigo y Gabriela

Mejor álbum de pop latino: ELDISCO de Alejandro Sanz

Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina: El mal querer de RosalíaMejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): Mariachi Los Camperos de De ayer para siempre

Mejor álbum de reggae: Rapture de Koffee

Mejor álbum folk: Patty Griffin de Patty Griffin

AAAAAAAAAAAAAAH gané el primer Grammy de la @RecordingAcad 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/bUGv6tcwdc — R O S A L Í A (@rosaliavt) January 26, 2020

Homenaje a Kobe Bryant

Al inicio de la ceremonia, se le rindió un homenaje al exjugador de la NBA que el día de ayer perdió la vida en un accidente aéreo.

Alicia Keys y Boyz II Men cantan "It's So Hard to Say Goodbye” en la ceremonia de los Grammy en honor a Kobe Bryant. Este es quizá la mayor tragedia del mundo del deporte en los últimos años. pic.twitter.com/kO3UBCaM78 — Fútbol y NBA en Español. (@ToyViendoLaTV) January 27, 2020

Remembering Kobe Bryant tonight while we honor music in the house that he built. Thank you @aliciakeys and @BoyzIIMen for the tribute. 🙏 pic.twitter.com/lKlml9gF8H — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

Por: Ariana Castellanos/CA