Por desgracia la cultura financiera no es un tema considerado relevante para nuestro sistema educativo. En lo personal considero increíble que no exista esta materia como una de las obligatorias desde la primaria cuando los niños aprenden matemáticas. Eso ahorraría muchos problemas cuando sean adultos ¿no crees? Si desde niños nos enseñaran a manejar el dinero, a hacer presupuestos, a realizar comparaciones entre productos financieros y a conocer los conceptos básicos de finanzas creceríamos como adultos cómodos con el manejo del dinero y no tomaríamos tantas decisiones equivocadas en el manejo de nuestra lana.

No te creas que esto es un tema exclusivo de México, en la gran mayoría de los países es igual, incluso en muchos considerados del 1er mundo o desarrollados. Por ejemplo en EUA la crisis del 2008 sacó a flote la gran carencia de cultura financiera de muchos gringos. ¿O a ti se te hace lógico que si tienes una casa que vale 500 mil pesos pudieras tener 2 hipotecas por 800 mil pesos acumulados? Es decir tenían deudas garantizadas con la casa las cuales ni vendiendo la propia casa les alcanzaba para pagar. Pues cosas así sucedían en el gabacho y esto generó que el patrimonio de muchísimas personas se hiciera pomada durante la crisis sub prime de hace 10 años.

En el manejo de esas crisis es donde se diferencia un país desarrollado que le da importancia a sus ciudadanos a un país bananero al que le vale las condiciones de su gente mientras siga pagando impuestos.

Se desarrollaron muchos estudios que evidenciaron la relación directa que hay entre los problemas financieros familiares de un empleado y su nivel de productividad y descubrieron que la mejor manera de lograr el tope de eficiencia de un colaborador no es mediante la presión y la exigencia sino mediante el incentivo para que resuelva sus propios problemas financieros.

Con esta premisa se crearon los Financial Wellness Programs o Programas de Bienestar Financiero. Se trata de esquemas de incentivos mediante los cuales los empleados de una empresa puede recibir ingresos adicionales si comprueban que tomaron cursos y capacitaciones de finanzas personales o si tomaron una buena decisión financiera en sus patrimonios como reestructurar o eliminar deudas, iniciar cuentas de ahorro para el retiro, etc.

Sé que te va a sonar como algo difícil de creer pero actualmente se está volviendo una tendencia tanto en EUA como en Europa que las empresas apliquen este tipo de programas de Bienestar Financiero. Al inicio muy pocas empresas comenzaron a aprovecharlos pero al ver los resultados y el incremento en la productividad de los empleados cada vez más corporaciones han aplicado estos programas. El año pasado ya el 17% de las empresas en EUA cuentan con un programa de este tipo entre las cuales está, por ejemplo, una empresa de transportes con más de 1,800 choferes. Esta empresa les da incentivos en efectivo a aquellos conductores que demuestren que han empezado un fondo de emergencias familiares y si 6 meses después demuestran que todavía conservan ese fondo de emergencias les dan otra lana en efectivo, está de poca ¿no?

La decisión para esta empresa fue muy clara ya que analizaron el incremento en accidentes después de la crisis y, al hacer una encuesta entre los choferes, resultó que la gran mayoría estaba estresado y distraído por problemas de dinero en sus casas. Actualmente y después de aplicar el programa de bienestar financiero el 92% de los empleados están participando y la empresa cuenta con el menor número de accidentes y percances de toda su historia. Traducir esto a dinero implicaría que a la empresa le sale muchísimo más barato dar esos incentivos en efectivo que estar teniendo muchos accidentes con sus unidades y choferes.

Existen también empresas que incentivan a sus empleados por iniciar un plan para el retiro y les dan lana extra cada determinado tiempo si comprueban que siguen manteniendo ese ahorro para el retiro. Estudios han demostrado que los trabajadores de estas empresas reportan menos estrés y mayor productividad gracias a estos programas de bienestar financiero.

¿Te imaginas si en México las empresas aplicaran estos programas? Los incentivos pueden ser por tomar cursos de finanzas personales, por iniciar planes de ahorro, por contar con ahorros para el retiro, etc. Esto automáticamente generaría empleados más eficientes y con mayor lealtad que le daría a las compañías la certeza de conservar al capital humano y al talento con el que cuentan.

La verdad estamos a años de ver cosas así en empresas mexicanas a menos que cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, COPARMEX, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, etc lo pongan sobre la mesa.

Mientras tanto lo ideal sería que las PYMES pongan el ejemplo diseñando e implementando Programas de Bienestar Financiero para sus empleados; la verdad no representan un gasto muy fuerte y si arrojan beneficios inmediatos.

Si eres empresario en México y específicamente aquí en Morelia toma la iniciativa y comienza tu programa, te aseguro que lograrás que tus empleados den más de lo que dan ahora al darles las herramientas para que tengan menos preocupaciones y distracciones derivadas de problemas de dinero en sus casas. No se trata de darles mucho más, se trata de enseñarlos a manejar lo que ya tienen y no se endeuden a lo bruto. Finanzas sanas son mentes sanan que terminan en empleados productivos.

La neta piénsalo, te conviene. Ya si no sabes cómo implementarlo faltaba más, échame un grito y te ayudo.

