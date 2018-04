“Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos; ¡chinguen su madre, exprópialos!”, fue la expresión que utilizó Paco Ignacio Taibo II, secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, al dirigirse a un auditorio explicando las presiones empresariales que Andrés Manuel López Obrador podría tener si llegara a ganar la Presidencia de México.

Incluso en un arranque de sinceridad ante el auditorio, Taibo II se imaginó el escenario de un posible triunfo de AMLO. “Con mucha suerte tendríamos un 35% de diputados en el Congreso, y la mayor parte de los gobernantes serán priístas o panistas o, peor aún, perredistas”, señaló el escritor, mientras insistía: “la presión es tremenda, se necesita la movilización social detrás para lograr los cambios; el cardenismo no existiría sin el apoyo de los campesinos armados”, señaló el escritor en un video que se hizo viral en las redes sociales.

Poco ayudan a AMLO este tipo de declaraciones; de por sí ya se ve un bloque muy claro de empresarios muy preocupados porque el dueño de Morena, no sólo no baja en las encuestas, sino al contrario, sigue creciendo y, justo cuando busca un puente de comunicación para bajar los negativos que el tabasqueño tiene en la IP, sale el escritor con estas declaraciones, en un video que no deja muy en claro el lugar ni la fecha en que fue grabado.

La respuesta de AMLO

En gira por Tabasco, y sin mencionar a Paco Ignacio Taibo II, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que en “el movimiento” se respeta la opinión de todos”. “Lo que hay es una postura muy clara de que vamos a revisar los contratos para que no sean leoninos, o como Odebrecht, manchados de corrupción y, en su caso, el procedimiento va a ser siempre legal, no vamos a confiscar bienes”, insistió.

Es obvio que en la actualidad existe un severo problema de corrupción en nuestro país no sólo en el ámbito político-gubernamental, también en lo empresarial, por supuesto. Esos favores mutuos y complicidades entre ambos sectores han provocado terribles escándalos y afectaciones al erario, donde el pastel se reparte entre las cúpulas del poder. Claro que no se puede generalizar, pero la historia en México, América Latina y otros países del mundo nos ha mostrado esa cruda realidad. Odebrecht seguramente es sólo la punta del iceberg.

Sin embargo, Paco Ignacio Taibo II se extralimitó y generó una animadversión aún más acentuada entre la IP y el propio AMLO; por lo anterior, el tabasqueño tuvo que salir a declarar “no vamos a confiscar bienes”, instalado en la República del amor desde el debate, donde no se quiso pelear con nadie.

Hay que ser muy claros, por supuesto que las empresas requieren de una revisión de sus contratos colectivos de trabajo para mejorar las condiciones laborales, pero también se debe eliminar cualquier tipo de simulaciones entre gobiernos y empresarios, donde no son transparentes los millonarios contratos en los tres órdenes de gobierno, incluyendo al municipio de Morelia.

Ya sea AMLO, Meade, Anaya, Zavala o El Bronco, deberán –a mi particular punto de vista– abordar de inmediato y sin cortapisas las severas problemáticas que tenemos en corrupción, inseguridad, educación y economía.

La apuesta de Silvano

¿Por qué apostar todas las canicas, electoral y políticamente hablando, al candidato que va en tercer lugar en las encuestas? ¿Algo sabe Silvano Aureoles y no nos lo platica abiertamente?

Tras el abierto apoyo de Silvano Aureoles a José Antonio Meade Kuribreña, la semana pasada, el candidato presidencial le devolvió la cortesía al recibir al michoacano y agradecerle el gesto. “Agradezco al mandatario estatal su respaldo, así como el apoyo manifestado a mi trayectoria profesional y proyecto de gobierno”, señaló Meade.

Y es que, si el abanderado presidencial de Todos Por México ganara las elecciones, por añadidura, a Silvano y a Michoacán, al parecer finalmente le haría justicia la Revolución, pero, ¿y si gana AMLO –que va arriba en las encuestas– o el propio Anaya?, ¿qué pasaría con la entidad, por la apuesta que ha hecho Silvano?

Polémica es lo menos que generó esta decisión, pero el pragmatismo que caracteriza a Aureoles Conejo nos indica que esto no se acaba, hasta que se acaba. Incluso el propio Martín García Avilés, dirigente del PRD, se metió en camisa de once varas en la coalición Por Michoacán al Frente al respaldar al gobernador en su decisión personal, ya que lo quieren bajar de la mesa de la coalición.

¿Qué pasará rumbo al 1 de julio? Aún no podría señalar a un claro ganador, con todo y que AMLO cuenta con ventaja en las encuestas, pero lo que sí podríamos adelantar es que al final de esta contienda, no llegan los seis, huele a declinaciones, sorpresivas declinaciones.