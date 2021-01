Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los 17 Institutos Tecnológicos de Michoacán pertenecientes al Tecnológico Nacional de México (TecNM) federales y descentralizados, serán beneficiados con la Firma de Convenio entre el TecNM y la empresa IBM, el cual busca capacitar en el país a más de 600 mil estudiantes de licenciatura y postgrado en tecnologías de alta demanda como Inteligencia Artificial, Nube, Blockchain, Computación Cuántica, Ciberseguridad y Open Source, para fomentar el conocimiento y habilidades para los trabajos del futuro.

Este acuerdo estratégico signado a nivel nacional se concreta en medio de la pandemia provocada por el Covid-19, donde las actividades académicas en los 254 campus de los 32 estados, se realizan de manera virtual con el uso de la tecnología digital, para garantizar la continuidad de los estudios universitarios.

En Michoacán se tiene una matrícula de más de 30 mil estudiantes de los siguientes Tecnológicos: IT Morelia, IT Lázaro Cárdenas IT La Piedad, IT, Jiquilpan, IT Zitácuaro, IT Valle de Morelia, ITS Ciudad Hidalgo, ITS Tacámbaro, ITS Los Reyes, ITS Coalcomán, ITS Pátzcuaro, ITS, P’urhépecha, ITS Huetamo, ITS Apatzingán, ITS, Uruapan, ITS Zamora e ITS Puruándiro.

Sobre esta alianza académica que se signó en la capital del país, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, expresó que una de las lecciones del Covid-19, en el nivel superior, es que la educación a distancia y la tecnología ya son parte de la nueva realidad. Por ello, abundó, la empresa IBM y el Tecnológico Nacional de México se unen para fortalecer la educación universitaria del presente.

En tanto, el director general del TecNM, Enrique Fernández Fassnacht, destacó la importancia de los contenidos digitales en la formación de ingenieros, por lo que agradeció a IBM la celebración del convenio, el cual permitirá a los estudiantes contar con herramientas prácticas que fortalecerán su formación y mejorarán sus perspectivas laborales.

Asimismo, manifestó su compromiso de buscar más opciones para fortalecer la educación en el Tecnológico Nacional de México ante los desafíos derivados de la pandemia.

El convenio permitirá a la comunidad del TecNM acceder a IBM Academic Initiative, un programa de autoservicio, accesible a través de ibm.com/academic, que brinda a los estudiantes y profesores acceso a software, cursos seleccionados y a la Nube relacionada con las soluciones de IBM, IBM Cloud, Ciencia de Datos, IBM Security, Quantum, Blockchain e Inteligencia Artificial y otras tecnologías como Linux y Open Source.

Asimismo, el programa proporciona información útil como manuales, Redbooks y otros materiales sobre tecnologías IBM para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación no comercial, con el objetivo de permitir que los estudiantes se gradúen con experiencia práctica directa en herramientas de fuerza industrial, que les ayudará en la carrera que elijan.

Este contenido también estará disponible para más de 29 mil docentes e investigadores que, al igual que los estudiantes, sólo requerirán su correo electrónico institucional para acceder a estos contenidos. Para complementar el acceso al programa de autoservicio, IBM también pondrá a disposición de la comunidad escolar el programa Academic Tech Talks, con sesiones de formación para estudiantes y profesores, que busca despejar dudas y profundizar el contenido de IBM Academic Initiative, para potenciar su uso en las clases universitarias.

