Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aplicación de mensajería telefónica Telegram informó que supero los 500 millones de usuarios activos en la primera semana de enero, sólo en las últimas 72 horas, más de 25 millones de nuevos usuarios se unieron a la aplicación, destacó en un mensaje el fundador de la empresa, Pavel Durov.

Esta cifra supone una cuarta parte de los dos mil millones de usuarios que tiene WhatsApp, sin embargo, es una cifra que no deja de crecer.

Según sitios de tecnología especializados, las descargas están motivadas debido a que la plataforma WhatsApp actualizó sus términos y condiciones, por lo que los usuarios empezaron a buscar otra opciones para comunicarse.

Los nuevos usuarios llegan a Telegram desde todas partes del mundo, el 38 por ciento lo hace de Asia, el 27 por ciento lo hace de Europa y 21 por ciento procede de Latinoamérica.

Telegram es una aplicación desarrollada por los hermanos rusos Nikolai y Pável Durov, cuya sede actualmente está en Dubái.

El año pasado, por esta fecha, Telegram sumaba 1.5 millones de usuarios al día. A lo largo de la historia, Telegram recibió oleadas de usuarios desde WhatsApp cada vez que produce una caída importante en el servicio o si tenía lugar un problema de seguridad.

Telegram surpassed 500 million active users. 25 million new users joined in the last 72 hours: 38% came from Asia, 27% from Europe, 21% from Latin America and 8% from MENA. https://t.co/1LptHZb9PQ

— Telegram Messenger (@telegram) January 12, 2021