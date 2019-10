Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Después de que se diera a conocer que internautas lanzarían una campaña para localizar a un aficionado de Tigres Femenil por realizar tocamientos a una jugadora del equipo de Houston Dash.

El hombre ya fue identificado como David «N», mientras se tomaba una fotografía con la jugadora, declaró que la acción fue espontanea, de acuerdo a El Universal, señaló que dicha acción fue involuntaria y que no vio donde puso su mano al fijar su mirada en el celular.

El hombre a quien la directiva de Tigres ya vetó para cualquier partido femenil o varonil, sostuvo que ya trató de establecer comunicación con el conjunto felino, pero que hasta ahora nadie ha respondido.

Ayer después del @TigresFemenil 🆚@HoustonDash, vimos a este “aficionado” siendo nefasto al

comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto😠

Miren la mano de este tipo sobre @schuerta😡(y no, no fue “sin querer”)

¡ESO NO SE HACE! pic.twitter.com/nCVW4i9ePq

— Fut Femenil⚽️ (@futfemenilmx) 6 de octubre de 2019