Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Hace unos días se estrenó de El Mundo Oculto de Sabrina, serie de Netflix, y ya se le avista una problema, y es que el fundador de un templo satánico, planea demandar a la serie por supuesto plagio.

Lucien Greaves, cofundador de El Templo Satánico, ubicado en Massachusetts informó a los medios locales que ya toman medidas legales contra la serie por usar el diseño de uno de sus monumentos.

A través de Twitter, Greaves señaló “Sí, estamos tomando medidas legales en contra de El Mundo Oculto de Sabrina debido a que se apropiaron de nuestro diseño de monumento con derechos de autor para promover su estúpida ficción satánica”.

Yes, we are taking legal action regarding #TheChillingAdventuresofSabrina appropriating our copyrighted monument design to promote their asinine Satanic Panic fiction.

— Lucien Greaves (@LucienGreaves) 29 de octubre de 2018