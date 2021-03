Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido al cambio climático la temporada de huracanes 2021 podría adelantarse dos semanas, por lo cual oficialmente comenzaría el 15 de mayo.

En tanto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se preparan para tomar acciones para prevenir catástrofes.

NEW: Today officially kicks off #MeteorologicalSpring for the Northern Hemisphere. #DidYouKnow that @NOAA will update the official U.S. Climate Normals this spring? Our expert explains what that means: https://t.co/Z7kl0nAuph #ClimateNormals pic.twitter.com/iPlrDIiql4

