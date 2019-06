Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este lunes se anunció el ya esperado cartel del Corona Capital 2019 y como es costumbre trae bandas de altísima calidad, entérate de los detalles y sigue leyendo.

Tan solo para que te des una idea de lo bien que se pondrá este año, ya que el festival es encabezado por Interpol, The Strokes, Keane, Franz Ferdinand, Weezer, Billie Eilish y Flome.

Además veremos a bandas como Two Door Cinema Club, Years & Years, Dirty Projectors, Broken Social Scene, Yong Bae, Georgia, The Japanese Hoose, Pip Blom, Nick Morphy aka Chet Faker, Cat Power, Sofi Tokker, King Princess, Noah Cyros y The B-52’s entre otros.

Ok muy padre y todo pero ¿qué onda con los boletos?

Ocesa anunció que habrá una preventa especial para tarjetahabientes Citibanamex el próximo 5 y 6 de junio y la venta general comenzará el 7 de este mes.

Los precios son:

General por día

Fase 1: N/A

Fase 2: 1,599 pesos

Fase 3: 1,799 pesos

Fase 4: 2,099 pesos

Abono general

Fase 1: 2,198 pesos

Fase 2: 2,498 pesos

Fase 3: 2,798 pesos

Fase 4: 3,198 pesos

Plus por día

Fase 1: N/A

Fase 2: 2,599 pesos

Fase 3: 2,999 pesos

Fase 4: 3,299 pesos

Abono Plus

Fase 1: 3,880 pesos

Fase 2: 4,100 pesos

Fase 3: 4.500 pesos

Fase 4: 4,900 pesos

La edición número 10 de este festival musical se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.