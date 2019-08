Por: Josimar Lara / @Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a ganar su primer partido al frente del equipo Monarcas Morelia, el director técnico, Pablo Guede, reconoció que no le gustó el funcionamiento del plantel rojiamarillo ante los Tiburones Rojos del Veracruz, por lo que aprovechará estas dos semanas para poder afinar detalles.

El entrenador argentino mencionó que desde su llegada ha tenido poco tiempo para poder imprimir su estilo. Pero, dijo, no fue pretexto para estar al frente en estas dos fechas ante San Luis y Veracruz, en los que consiguió sumar cuatro unidades.

“No quiero caer en decir que no he tenido tiempo de trabajar, porque fue más recuperar (físicamente a los jugadores). No te puedo decir algo puntual en lo que deba enfocarse, porque el equipo es un todo, saber atacar y defender de mejor manera. Creo que hoy hicimos un mal primer tiempo y un buen segundo tiempo, lo definiría de esa manera», explicó.